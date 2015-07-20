Президентський рейтинг Порошенка за 5 місяців впав на 8% - опитування

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН завідувач відділу Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

При цьому, за його словами, за лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко віддали б свої голоси 25,6% респондентів.

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Як сказав Грушецький, у березні за Порошенка готові були проголосувати 35,1% опитаних, а за Тимошенко - 11,6%.

Олега Ляшка та Анатолія Гриценка підтримали по 8,5% респондентів, Андрія Садового - 7,9%, Дмитра Яроша - 5,7%, Юрія Бойка - 4,4%, Ольгу Богомолець - 2,6%, Арсенія Яценюка - 2,4%, Олега Тягнибока - 2,2%, Віталія Кличка - 1,3%, Тетяну Чорновол - 0,6%, Вікторію Сюмар - 0,4%, Оксану Сироїд - 0,2%, інших кандидатів загалом - 2,9%.

Опитування проводилося з 27 червня по 9 липня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом особистого інтерв'ю було опитано 2 тис. 44 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім Криму). В Луганській та Донецькій областях опитування проводилось лише на територіях, які контролюються українською владою.