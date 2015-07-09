Майже половина українців ніколи не читала Конституцію - опитування

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на результати опитування Центру Разумкова.

Згідно даних, представлених під час круглого столу "Конституційний процес в Україні: відповідь на нові виклики або повторення старих помилок?", 48,7% опитаних відповіли, що знайомі з текстом Основного закону частково, 10,4% респондентів знайомі з текстом Конституції, а 0,5% опитаних - не відповіли.

На питання про те, чи потрібні чинній редакції Конституції зміни, 40,6% респондентів відповіли, що потрібні; 23,3% - що не потрібні; 36% опитаних не відповіли.

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Дослідження було проведено 22-27 травня 2015 року в усіх областях, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Було опитано 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.