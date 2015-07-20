РНБО хоче отримати доступ до баз даних Інтерполу і разом з ЄС управляти кордонами України

Як повідомили УНІАН в прес-службі президента України, зокрема, РНБО планує обговорити схему інтегрованого управління кордонами.

При цьому зазначається, що насамперед йдеться про обмін базами даних між правоохоронними органами та спільний доступ до них, а також доступ до баз Інтерполу із забезпеченням їхньої технічної сумісності та можливості використання у режимі віддаленого доступу.

«Маємо обговорити, як у пунктах пропуску через державний кордон запровадити спільне патрулювання та здійснення спільних перевірок з нашими європейськими партнерами», – сказав президент.

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Він нагадав, що вже є позитивний досвід на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону.

«Все це має вилитися у рішення «Про додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом», де передбачено десятки оперативних завдань для ключових міністерств та відомств, від яких залежить виконання плану. Насамперед, йдеться про МВС та МЗС», – сказав глава держави.

Порошенко нагадав, що Європейська комісія до кінця 2015 року має узагальнити результати виконання Україною критеріїв Плану щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України та підготувати відповідну доповідь. Низка вимог Єврокомісії торкається питань національної безпеки.