Яценюк анонсував початок переходу з внутрішніх паспортів на ID-картки

Про це він заявив на засіданні колегії МВС у п'ятницю, коли озвучував завдання до прикордонників та міграційної служби.

Яценюк нагадав, що згідно з вимогами ЄС у питанні становлення безвізового режиму понад 20 прикордонних пунктів пропуску Україна має підключити до баз Інтерполу вже до вересня поточного року, передає Українська правда.

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"Ви свої завдання знаєте. Починаючи з того, що у вересні вже має бути підключено до бази Інтерполу 20 з гаком базових пунктів пропуску, і закінчуючи як видачею біометричних паспортів, так і переходом на картку громадянина України з наступного року замість паспортів радянського стилю", – сказав він.

"Це реформа безвізового режиму і ми повинні зробити все, щоб ніхто не показав пальцем на Україну через невиконання якихось технічних моментів", – додав Яценюк.

У свою чергу президент Петро Порошенко, який також був присутній на колегії, нагадав, що "левова частка усіх цих заходів має бути зроблена до вересня", коли в Україну приїде спостережна місія ЄС з питань безвізового режиму.