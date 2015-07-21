В Україні вперше одружилися молодята, які подали документи онлайн (відео)

Першими у такий спосіб одружилася пара вихідців із Донбасу – Павло й Інна Вишибаба.

У презентації нового сервісу, який має спростити процедуру оформлення актів цивільного стану українцям, і шлюбній церемонії взяли участь прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк і міністр юстиції України Павло Петренко, передає Радіо Свобода.

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Яценюк привітав молодят, назвавши їхній шлюб «історичним».

«Це ще один крок до того, щоби онлайн-сервіси, прості і зрозумілі, без бюрократії, доставлялися для громадян України, щоби людям було простіше жити», – сказав керівник уряду.

За даними з Міністерства юстиції України, з 20 липня в Київській, Одеській і Дніпропетровські областях стартував проект подання заяв з реєстрації актів цивільного стану через мережу інтернет. Тепер подати документи до РАЦСу можна як у звичному паперовому форматі, так й он-лайн, не виходячи з дому.

Скористатись новими електронними сервісами можна на спеціальному веб-порталі «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», який запустило Міністерство юстиції. Зокрема, на порталі є можливість обрати час та місце проведення шлюбної церемонії чи записатися на консультацію до фахівця.

29-річний музикант, активіст Євромайдану Павло з Краматорська і 26-річна журналістка Інна з Маріуполя, які стали першою в Україні парою, що скористалась новим сервісом для одруження, познайомились у Львові, наразі обоє мешкають у Києві, а виявили бажання розписатись у Дніпропетровську. Своє весілля, зазначили молодята, вони теж відзначатимуть у Дніпропетровську, на теплоході.