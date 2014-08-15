У зоні АТО відбулося військово-польове весілля

У РАГСі звільненого Слов’янська відбулося весілля Іллі та Юлії Федоренків.

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Познайомилися молодята ще минулого року під час служби в одній з військових частин Високомобільних десантних військ Збройних Сил України. Сьогодні разом з бойовими побратимами вони визволяють Донбас від проросійських терористів.