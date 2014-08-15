У зоні АТО відбулося військово-польове весілля
15:52, 15 серпня 2014Військо
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У Слов'янську побралися військовослужбовці.
Військово-польове весілля в зоні АТО / фото прес-служби Міноборони
У РАГСі звільненого Слов’янська відбулося весілля Іллі та Юлії Федоренків.
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Познайомилися молодята ще минулого року під час служби в одній з військових частин Високомобільних десантних військ Збройних Сил України. Сьогодні разом з бойовими побратимами вони визволяють Донбас від проросійських терористів.
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