У зоні АТО відбулося військово-польове весілля

15:52, 15 серпня 2014
Військо
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У Слов'янську побралися військовослужбовці.

фото прес-служби Міноборони

У РАГСі звільненого Слов’янська відбулося весілля Іллі та Юлії Федоренків.

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Познайомилися молодята ще минулого року під час служби в одній з військових частин Високомобільних десантних військ Збройних Сил України. Сьогодні разом з бойовими побратимами вони визволяють Донбас від проросійських терористів.

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