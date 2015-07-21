На засідання контактної групи запросили представників "ДНР" і "ЛНР"
19:36, 21 липня 2015Політика
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На засідання Тристоронньої контактної групи запросили представників "ДНР" і "ЛНР".
Дарка Оліфер / Дуся
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
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«У Мінську Тристороння контактна група працює далі - засідання триває із запрошенням представників т. зв. "ДНР" і "ЛНР", - написала вона.
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