На засідання контактної групи запросили представників "ДНР" і "ЛНР"

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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«У Мінську Тристороння контактна група працює далі - засідання триває із запрошенням представників т. зв. "ДНР" і "ЛНР", - написала вона.