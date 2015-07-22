Гайдар заявляє, що не має наміру отримувати ізраїльське громадянство

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гайдар повідомила на прес-конференції в Одесі.

Вона підтвердила, що раніше планувала стати громадянкою Ізраїлю, але передумала у зв'язку з ситуацією, що склалася.

«Ізраїльське громадянство я не отримала. Планую призупинити цей процес, і його не одержуватиму», - заявила Гайдар.

За словами Гайдар, її 36-річний чоловік закінчив факультет обчислювальної математики і кібернетики МГУ, багато років очолював у Росії завод з виробництва фургонів. Кілька років тому він прийняв рішення піти в бізнес, пов'язаний з інтернет-маркетингом. Саме тому, за словами Гайдар, він вирішив для здобутя освіти виїхати до Ізраїлю, де вступив у Хайфі до університету «Техніон» (Ізраїльський технологічний інститут).

«Навчання мало початися з початку жовтня. Але зараз, у зв'язку з ситуацією, що склалася, він прийняв рішення відкласти навчання і приїхати жити в Україну», - заявила Гайдар.

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Вона додала, що готова у команді голови ОДА Міхеіла Саакашвілі працювати волонтером, навіть без отримання заробітної плати. При цьому Гайдар стверджує, що її фінансує лише чоловік і всі її доходи прозорі.

Нагадаємо, раніше Гайдар в інтерв'ю російським ЗМІ повідомляла, що подала документи на отримання ізраїльського громадянства, пов'язуючи це з відсутністю для неї перспективи в Росії, як на державній службі, так і в політиці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі Гайдар заявила, що поки не затверджена на посаду заступника голови Одеської ОДА. Також вона заявила, що поки не отримала українське громадянство, додавши, що займається оформленням документів.

17 липня голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі на зустрічі з членами Південноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації заявив, що має намір зробити одним зі своїх заступників російську громадську діячку Гайдар.

Довідка УНІАН. Марія Гайдар, 1982 року народження. Дочка відомого російського політика Єгора Гайдара – одного з керівників й ідеологів економічних реформ початку 1990-х у Росії, правнучка письменника Аркадія Гайдара.

М. Гайдар - російський політик, громадський діяч, журналіст радіо «Эхо Москвы». Засновниця і керівник Фонду соціальної допомоги і підтримки населення «Соціальний запит», раніше — координатор молодіжного руху «ТАК!». Одна з творців ініціативної групи «Я вільний!». З 2006 року — член Федеральної політради СПС, з 2008 року аж до розпуску партії — член президії. У 2009-2011 роках — заступник голови Уряду Кіровської області з питань охорони здоров'я і соціального розвитку. Працювала в команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.