Гайдар заявляє, що поки що не затверджена на посаду заступника Саакашвілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гайдар повідомила сьогодні на прес-конференції.

«Я поки що виконую обов'язки заступника губернатора... Жодної зарплати я поки що не отримувала, і документи про моє призначення поки що не підписано», - сказала вона.

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Гайдар висловила подяку президент Петру Порошенку за те, що він надав їй можливість отримати українське громадянство.

«Я не отримала українське громадянство. Я оформляю документи. Це займає час...», - заявила вона.

У числі основних проблем Одеського регіону, якими найближчим часом займеться Гайдар, вона назвала корупцію, в тому числі в соціальній сфері, зазначивши, що наявні невеликі ресурси зараз розподіляються непрозоро та недостатньо ефективно. «Необхідно зробити так, щоб невеликі гроші, які є, використовувалися ефективно, прозоро, витрати були підконтрольні суспільству», - заявила в. о. заступника голови ОДА.

Другою проблемою вона назвала недостатню інтеграцію громадянського суспільства, громадських організацій. Також пріоритетними завданнями Гайдар назвала вирішення проблем вимушених переселенців, а також безпритульних і заявила, що збирається скоро проінспектувати будинки-інтернати.

Як повідомляв УНІАН, голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі 17 липня на зустрічі з членами Південноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації заявив, що має намір зробити одним зі своїх заступників російську громадську діячку Гайдар.

Довідка УНІАН. Марія Гайдар, 1982 року народження. Дочка відомого російського політика Єгора Гайдара – одного з керівників та ідеологів економічних реформ початку 1990-х у Росії, правнучка письменника Аркадія Гайдара.

М. Гайдар - російський політик, громадський діяч, журналіст радіо «Ехо Москви». Засновник і керівник Фонду соціальної допомоги та підтримки населення «Соціальний запит», раніше — координатор молодіжного руху «ДА!». Один з творців ініціативної групи «Я вільний!». З 2006 року — член Федеральної політради СПС, з 2008 року аж до розпуску партії — член президії. У 2009-2011 роках — заступник голови Уряду Кіровської області з питань охорони здоров'я і соціального розвитку. Працювала в команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.