Більдт: "Режим Мілошевича тоді вів себе так само, як сьогодні Кремль"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав дипломат, колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. Він розповів, як Захід вирішував конфлікт між Сербією та Хорватією, і припустив, що такий же вихід може бути і в Україні.

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"Якщо Росія всерйоз має намір шукати вихід з конфлікту, їй слід змиритися з відправкою в регіон міжнародної миротворчої місії, яка могла б почати процес реінтеграції Донбасу в Україну. У нас вже є приклад такого підходу. 20 років тому міжнародне співтовариство вступило у фінальну фазу забезпечення миру в Боснії. Але конфлікти все ще тривали в Хорватії і особливо на території, що примикає до Сербії Східній Славонії", - розповів політик.

Він зазначив, що тоді президент Сербії Слободан Мілошевич, як і Володимир Путін сьогодні, стверджував, що питання може бути вирішене тільки шляхом прямих переговорів між сепаратистами і урядом в Загребі.

"Потім він погодився на відправку в регіон місії ООН і миротворчих сил, перед якими стояло завдання демілітаризувати регіон і повернути його під контроль Хорватії після забезпечення гарантій безпеки для сербів, що там живуть. Не всі проблеми Східної Славонії були вирішені, але конфлікт закінчився", - наголосив Карл Більдт.

На його думку, ця модель прийнятна і для Донбасу. "Виникає лише одне питання: чи дійсно Кремль говорить правду, стверджуючи, що визнає суверенітет України над Донбасом і прагне до відновлення нормальних відносин із Заходом?", - запитав дипломат, висловивши при цьому сумнів.

Повний текст інтерв'ю Карла Більдта читайте у випуску журналу "Новое время" 24 липня.