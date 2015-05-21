Більдт: "Україна десятиліттями управлялася як попало"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав дипломат, колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. У зв'язку з відкриттям саміту Східного пратнерства, дипломат згадує з якою метою ця програма була запущена в 2009 році з ініціативи Польщі та Швеції.

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"Передбачалося, що Східне партнерство врівноважить підхід "Росія - насамперед", яким у той час зловживав Євросоюз. У відносини з РФ вливалися величезні ресурси, тоді як спільним сусідам Росії та ЄС (у тому числі, найважливішому з них - Україні) не діставалося нічого", - згадує шведський дипломат.

"Україна десятиліттями управлялася як попало, тому їй доведеться пережити радикальні реформи, перш ніж вона зможе скористатися плодами асоціації та інтеграції з Євросоюзом", - сказав Карл Більдт. "Зустріч у Ризі навряд чи призведе до нових гучних ініціатив. Але вони і не потрібні. Просто залишитися на обраному курсі - вже потужний сигнал успіху. І в інтересах довгострокової стабільності це повинна вітати навіть націоналістична путінська Росія", - підсумував шведський дипломат.

Повний текст інтерв'ю Карла Більдта читайте у випуску журналу "Новое время" 22 травня.