Від початку року депутати "провалили" дві третини Коаліційної угоди (інфографіка)

Про це свідчать дані аналізу Комітету виборців та Реанімаційного пакету реформ.

Повідомляється, що станом на середину липня коаліція спромоглася виконати лише 39 зі 118 положень Угоди, які були заплановані на перше півріччя 2015-го.



Найпродуктивніше вона проявила себе у секторі оборони (8 обіцянок виконано повністю, 2 – частково) та у судовій реформі (12 - повністю, 1 - частково).Але варто зазначити, що ще 13 положень парламентська коаліція виконала частково.

Найменше реформ було проведено в інфраструктурному та транспортному секторах: лише одне положення Угоди виконали частково.

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Як раніше повідомляв УНІАН, лідер фракції партії "Блок Петра Порошенка" Луценко наголосив на необхідності перегляду коаліційної угоди.

Він зазначив, що “наш оптимізм при складанні коаліційної угоди був невиправданий ані з точки зору якості парламенту, в який суспільство надіслало аж п'ять дуже різних коаліціянтів, ані навіть з точки зору технології, бо таку кількість законів, які передбачала коаліційна угода, навіть технічно не може бути ухвалено через комітети, через обговорення”.

“Тому, звичайно, нам доведеться переглянути коаліційну угоду”, - сказав Луценко.