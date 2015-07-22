Парламентська коаліція зараз перебуває у "суперкризовому" стані - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції партії “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко сказав на форумі “Підсумки роботи другої сесії Верховної Ради VIII скликання”.

“Чесно кажучи, коаліція зараз перебуває у суперкризовому стані. Дійшло до того, що ніхто не хоче бути координатором коаліції”, - зазначив він.

Як відомо, на сьогодні координатором коаліції є лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко, який раніше заявив, що складає із себе повноваження координатора. Далі черга - за Юлією Тимошенко.

Читайте такожЛуценко не відкидає відставки Яценюка восени

Луценко зазначив, що “грецька хвороба популізму” дедалі гостріше дається взнаки в роботі коаліції.

За його словами, заради того, щоб “виграти додаткових 10 сільрад на місцевих виборах, часто затьмарюється відповідальність державного діяча”.

Луценко також наголосив на необхідності перегляду коаліційної угоди.

Він зазначив, що “наш оптимізм при складанні коаліційної угоди був невиправданий ані з точки зору якості парламенту, в який суспільство надіслало аж п'ять дуже різних коаліціянтів, ані навіть з точки зору технології, бо таку кількість законів, які передбачала коаліційна угода, навіть технічно не може бути ухвалено через комітети, через обговорення”.

“Тому, звичайно, нам доведеться переглянути коаліційну угоду”, - сказав Луценко.