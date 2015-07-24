Саакашвілі представив чотирьох кандидатів на посади голів РДА, обраних на відкритому конкурсі
Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі представив 4-х кандидатів на посади голів районних державних адміністрацій Одеської області, обраних через відкритий конкурс.
Як передає кореспондент УНІАН, майбутні голови райадміністрацій були представлені сьогодні під час брифінгу.
Саакашвілі, зокрема, представив Романа Філінюка, який закінчив престижний вуз у Франції. Де проживав і займався бізнесом.
Читайте такожСаакашвілі пригрозив розігнати профспілки Іллічівського порту (відео)
«Він все кинув, у тому числі, свій успішний бізнес, і приїхав до Одеси, щоб взяти участь у конкурсі. Він попросився на найскладнішу ділянку», - наголосив голова ОДА.
Серед обраних кандидатів також - кримський татарин Арсен Жумаділов, який закінчив Лондонську школу економіки.
«Він мав престижну роботу в Києві, але сказав, що не може сидіти в кабінетах, а хоче бути там, де найважче». – сказав Саакашвілі.
Третій кандидат - Олексій Смоляр - капітан далекого плавання, який отримав за підсумками конкурсу один з найвищих балів.
Четвертий – відомий у регіоні підприємець, жителька Ізмаїльського району області Валентина Стойкова. «Вона очолить Ізмаїльську райадміністрацію», - сказав голова ОДА.
Які адміністрації очолять інші три кандидати поки що невідомо. На даний час конкурс триває.
Як повідомляв УНІАН, Одеська ОДА 10 червня почала відкритий конкурс з визначення нових голів всіх 26 районних державних адміністрацій області.