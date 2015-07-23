Саакашвілі заявив про створення Ради економічного розвитку Одеської області
При Одеській обласній державній адміністрації створять Раду економічного розвитку, яка для полегшення роботи інвесторів об'єднає правоохоронні та державні органи влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Одеської ОДА Михаїл Саакашвілі повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Я виніс на розгляд Національної ради реформ це Рада економічного розвитку в Одеській області – це новий орган, який серед усіх областей першим створюється в Одеській області. Суть його, щоб об'єднати податкову, митницю, правоохоронні органи, обладміністрацію і міську адміністрації», - заявив він.
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За словами голови Одеської ОДА, цю пропозицію підтримали президент і уряд, і незабаром вона буде формалізована, і всі економічні суб'єкти, в тому числі інвестори, будуть приходити зі своїми питаннями в «одне вікно».
«У нас є 26 районних адміністрацій, у яких немає глав майже два роки, і ніхто не знає, чим вони займаються», - зазначив Саакашвілі.
«Тому ми намагаємося перебудувати повністю цю структуру, ми скоротили у два рази кількість працівників, скоротили велику частину департаментів», - додав він.
Саакашвілі відповів, що на засіданні Національної ради реформ сьогодні в Адміністрації президента прозвучала пропозиція внести зміни до трудового законодавства, щоб прибрати з нього положення, які стосуються «надмірного захисту» чиновників, яких іноді дуже важко звільнити.
"Ніхто так не захищений, як чиновник", - вважає він.