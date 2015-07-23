Саакашвілі заявив про створення Ради економічного розвитку Одеської області

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Одеської ОДА Михаїл Саакашвілі повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я виніс на розгляд Національної ради реформ це Рада економічного розвитку в Одеській області – це новий орган, який серед усіх областей першим створюється в Одеській області. Суть його, щоб об'єднати податкову, митницю, правоохоронні органи, обладміністрацію і міську адміністрації», - заявив він.

Читайте такожСША погодилися допомогти Саакашвілі реформувати митницю

За словами голови Одеської ОДА, цю пропозицію підтримали президент і уряд, і незабаром вона буде формалізована, і всі економічні суб'єкти, в тому числі інвестори, будуть приходити зі своїми питаннями в «одне вікно».

«У нас є 26 районних адміністрацій, у яких немає глав майже два роки, і ніхто не знає, чим вони займаються», - зазначив Саакашвілі.

«Тому ми намагаємося перебудувати повністю цю структуру, ми скоротили у два рази кількість працівників, скоротили велику частину департаментів», - додав він.

Саакашвілі відповів, що на засіданні Національної ради реформ сьогодні в Адміністрації президента прозвучала пропозиція внести зміни до трудового законодавства, щоб прибрати з нього положення, які стосуються «надмірного захисту» чиновників, яких іноді дуже важко звільнити.

"Ніхто так не захищений, як чиновник", - вважає він.