Перемовник з обміну заручниками Тандит став радником голови СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

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За її словами, новопризначений радник опікуватиметься питаннями інформаційної політики та зв'язками з громадськістю в СБУ.

У свою чергу, радник Тандіт зазначив, що СБУ на сьогодні активно викорінює корупцію у власних рядах.

"Лише за останній місяць своїх посад позбулися ряд високопосадовців Служби безпеки. Важливо те, що голова СБУ Василь Грицак заявив, що за правопорушення співробітників СБУ на час розслідування будуть відсторонюватись не лише підозрювані у порушеннях, але й їхні безпосередні керівники, і будемо оперативно інформувати громадськість про конкретні результати роботи", - сказав він.