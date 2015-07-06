СБУ розслідує понад 40 справ проти своїх співробітників за зраду - Грицак

Про це у неділю, 5 липня, в ефірі «5 каналу» повідомив голова відомства Василь Грицак, передає Радіо Свобода.

«Зараз розслідується понад 40 кримінальних справ щодо своїх співробітників. У нас є заарештовані генерали, полковники Служби безпеки, які зрадили інтереси держави», – сказав Грицак .

Грицак нагадав, що на минулого тижня затримали полковника, який служив у контррозвідці за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

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За словами голови СБУ, Москва намагається поширювати сепаратизм не лише на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, «гарячими точками» можна назвати Одеський регіон, Харків, Запоріжжя, Херсонську і Миколаївську області.