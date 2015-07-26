У Чернігові біля дільниць стоять автобуси із кремезними молодиками - штаб одного із кандидатів у нардепи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав офіційний представник штабу Корбана Дмитро Громаков.

Він зазначив, що, станом на 8.00, практично всі дільничні виборчі комісії відкриті, голосування проходить нормально.

"Серед тих порушень, які фіксуються нашими спостерігачами, можна відзначити наявність автобусів з кремезними молодиками, які фактично чергують біля кожної з виборчих дільниць", - підкреслив Громаков.

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Разом з тим він повідомив, що присутність зазначених осіб поряд з дільницями подається як "зустріч однокласників".

"Ми фіксуємо всі ці факти і будемо стежити за розвитком подій протягом дня", - заявив представник штабу Корбана.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові, в окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України. У бюлетені для голосування - 91 прізвище.

До виборчих списків включено майже 150 тис. осіб, створено 83 виборчі дільниці.