Сьогодні у Чернігові в 205-му окрузі проходять проміжні вибори народного депутата

Куліч склав депутатські повноваження після призначення його на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Для участі у виборах зареєструвалася рекордна кількість кандидатів – 127, і лише 8 з них представляють політичні партії, решта – самовисуванці. Третина кандидатів мають статус безробітних. Свої кандидатури з участі у виборах зняли 36 осіб.

До виборчого бюлетеня включено 91 прізвище кандидата у народні депутати. бюлетень має довжину близько 1 метра.

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Виборча кампанія в окрузі проходила досить напружено. Лідерами боротьби за місце в парламенті стали голова політради партії "Укроп" 45-річний Геннадій Корбан і керівник Державного управління справами 31-річний Сергій Березенко.

В обласному центрі Чернігівщини до виборчих списків включено майже 150 тис. виборців, створено 83 виборчі дільниці.

Для забезпечення правопорядку і законності за вказівкою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до Чернігова прибули додаткові сили правоохоронців. Зокрема у місті перебувають бійці Національної гвардії України, а також представники спецбатальйонів "Чернігів" і "Кіровоград". Працює цілодобовий оперативний штаб.