Сьогодні у Чернігові в 205-му окрузі проходять проміжні вибори народного депутата
Центральна виборча комісія призначила вибори в цьому окрузі на 26 липня 2015 року у зв’язку із достроковим припиненням повноважень народного депутата Валерія Куліча, обраного до Верховної Ради на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року від партії БПП.
Куліч склав депутатські повноваження після призначення його на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
Для участі у виборах зареєструвалася рекордна кількість кандидатів – 127, і лише 8 з них представляють політичні партії, решта – самовисуванці. Третина кандидатів мають статус безробітних. Свої кандидатури з участі у виборах зняли 36 осіб.
До виборчого бюлетеня включено 91 прізвище кандидата у народні депутати. бюлетень має довжину близько 1 метра.
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Виборча кампанія в окрузі проходила досить напружено. Лідерами боротьби за місце в парламенті стали голова політради партії "Укроп" 45-річний Геннадій Корбан і керівник Державного управління справами 31-річний Сергій Березенко.
В обласному центрі Чернігівщини до виборчих списків включено майже 150 тис. виборців, створено 83 виборчі дільниці.
Для забезпечення правопорядку і законності за вказівкою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до Чернігова прибули додаткові сили правоохоронців. Зокрема у місті перебувають бійці Національної гвардії України, а також представники спецбатальйонів "Чернігів" і "Кіровоград". Працює цілодобовий оперативний штаб.