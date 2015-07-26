ОПОРА повідомила про передчасне відкриття 11 виборчих дільниць на довиборах у Чернігові

«11 з 80 дільниць поспішили та відкрилися раніше 8 години ранку, що заборонено відповідно до ч. 1 статті 85 Закону («Про вибори народних депутатів України» - УНІАН)», - йдеться у повідомленні.

Крім того, 11 з 80 комісій самовільно розпочали свої підготовчі засідання раніше, ніж за 45 хвилин до початку голосування, що також є порушенням встановленого законом порядку.

За даними ОПОРИ, дев’ять дільничних комісій не забезпечили ведення протоколу на ранковому засіданні, де, за законом, має бути вказана кількість отриманих виборчою комісією бюлетенів.

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Також зазначається що активісти ОПОРИ не зафіксували інцидентів із зникненням печаток ДВК.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України. У бюлетені - 91 прізвище.

До виборчих списків включено майже 150 тис. осіб, працює 83 дільниці.