Відрив між лідерами виборчих перегонів у Чернігові становить 5% - паралельний підрахунок

Як передає кореспондент УНІАН, про це Корбан сьогодні сказав на брифінгу.

"Окрім соціологів, які вели свої підрахунки, наш штаб вів паралельний підрахунок, і я знаю, що, загалом, мій реальний відрив від провладного кандидата на цю хвилину становить десь близько 5-5,5%, - це реальний відрив", - заявив Корбан.

Читайте такожОпубліковано нові дані екзит-полу по 205-му округу станом на 20.00

За словами кандидата, у подальшому його штаб проводитиме спостереження щодо того, які дії здійснюватиме чинна влада.

"Ми показали, що технології, які використовує команда Порошенка і його підлеглого Березенка – це технології, успадковані від Партії регіонів, від Януковича (Віктор Янукович, екс-президент України), тобто це банальна роздача грошей у конвертах, це залякування людей, це демонстрація зброї, адмінресурс", - заявив Корбан.

Довідка УНІАН. У Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні відбувалися проміжні вибори народного депутата України. У бюлетень було внесено 91 прізвище. У виборчі списки включено майже 150 тис. осіб, працювали 83 дільниці.