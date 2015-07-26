Організація Доброчин опублікувала свій екзит-пол

За даними екзит-полу громадської організації "Доброчин", на минулих в неділю довиборах у парламент по 205 округу 22,8% голосів набрав кандидат від партії "Українське об'єднання патріотів – "УКРОП" Геннадій Корбан.

На другому місці – з 14,6% голосів – перебуває кандидат у народні депутати України від партії "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко.

Нагадаємо, за опитуванням New Image Marketing Group Корбан також лідирує на виборах у 205-му окрузі з 33%, а за опитуванням Соцісу його опонент Березенко набрав 31,4%.

Довідка УНІАН. В Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України. У бюлетені - 91 прізвище.

У виборчі списки включені майже 150 тис. чоловік, створено 83 виборчих ділянки.