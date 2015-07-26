Явка виборців у 205 окрузі на 20.00 склала понад 35% - ЦВК

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату Центральної виборчої комісії.

«О 20:00 26 липня закінчилося голосування на проміжних виборах народного депутата України. До Центральної виборчої комісії вже надійшли відомості щодо явки виборців станом на визначений час. За попередніми даними, отриманими від окружної виборчої комісії ОВО № 205, зібраними нею шляхом телефонного опитування дільничних виборчих комісій цього одномандатного виборчого округу, явка виборців на момент закриття виборчих дільниць склала 35, 32 %», - йдеться у повідомленні.

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Остаточні офіційні відомості щодо явки виборців будуть встановлені окружною виборчою комісією ОВО № 205 на основі протоколів про підрахунок голосів виборців усіх 83-х дільничних виборчих виборчих комісій.

Як повідомляв УНІАН, за результатами трьох з чотирьох екзит-полів, на проміжних виборах у 205-му окрузі в Чернігові перемагає Геннадій Корбан.

За даними екзит-полу громадської організації "Доброчин", на минулих в неділю довиборах у парламент по 205 округу 22,8% голосів набрав кандидат від партії "Українське об'єднання патріотів – "УКРОП" Геннадій Корбан.

На другому місці – з 14,6% голосів – перебуває кандидат у народні депутати України від партії "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко.

Згідно з даними екзит-полу, результати якого опублікувало ГО “Всеукраїнська Люстрація”, Генадій Корбан («Українське об’єднання патріотів - Укроп») набрав 18%, Андрій Міщенко (ВО «Свобода») – 18%, Сергій Березенко («Блок Петра Порошенко «Солідарність») – 16%.

Відповідно до екзит-полу New Image Marketing Group за Корбана проголосувало 33% виборців, Сергій Березенко набрав 23%, Ігор Андрійченко - 8%, Микола Звєрєв - 7%, Володимир Зуб - 7%, Андрій Міщенко - 6%.

У свою чергу, Комітет виборців України замовив дослідження київській соціологічній групі «Соціс».

Результати екзит-полу від компанії "Соціс" станом на 20:00 - Березенко набирає 31,4%, а Корбан - 17,1%.