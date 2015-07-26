У Чернігові усі виборчі дільниці 205 округу відкрилися вчасно – ОВК

Про це УНІАН повідомили в окружній виборчій комісії.

За словами представника комісії, процес голосування на проміжних виборах народного депутата у Чернігові розпочався у нормальному режимі.

"Усі 83 дільниці відкрилися о 8 годині. Чернігівці голосують", - зазначив представник ОВК.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові у виборчому окрузі №205 сьогодні проходять проміжні вибори до Верховної Ради України.

ЦВК призначила проміжні вибори народного депутата в окрузі № 205 на 26 липня у зв’язку із достроковим припиненням повноважень депутата Валерія Куліча, обраного в цьому окрузі на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року від партії "Блок Петра Порошенка". Куліч склав депутатські повноваження після призначення його головою Чернігівської обласної державної адміністрації.

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Для участі у виборах зареєструвалася рекордна кількість кандидатів – 127, тільки 8 з них представляють політичні партії, решта – самовисуванці. Третина кандидатів мають статус безробітних. Свої кандидатури зняли 36 осіб. До виборчого бюлетеня включено 91 прізвище, бюлетень має довжину близько 1 м.

В обласному центрі Чернігівщини до виборчих списків включено майже 150 тис. виборців, створено 83 виборчі дільниці.