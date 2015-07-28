ГПУ скоро повідомить Януковичу про підозру у держзраді та створенні злочинного угруповання

Генеральний прокурор Віктор Шокін заявляє, що ГПУ найближчим часом повідомить екс-президенту України Віктору Януковичу про підозру у державній зраді і створенні злочинного угруповання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шокін заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

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«На сьогоднішній день вже розроблено і практично завершене повідомлення про підозру щодо Януковича та інших за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 – створення злочинної організації, ст. 364 – зловживання владою і ст. 111, яка передбачає державну зраду. Найближчим часом це повідомлення про підозру буде вручено Януковичу та іншим його поплічникам», - сказав Шокін.