Геращенко: Путін за вірну службу дав громадянство Януковичу, Пшонці та Азарову
09:59, 03 жовтня 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін таємно видав російське громадянство екс-президенту Віктору Януковичу і його соратникам.
Янукович має російське громадянство, каже Геращенко / УНІАН
Про це у своєму Facebook написав радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Сім'ям Януковича, Пшонок, Азарових вдалося домовитися з Путіним про надання російського громадянства" - пише Геращенко.
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"За інформацією з оперативних джерел я дізнався, що громадянство зрадникам України було надано окремим секретним указом Президента Росії Путіна в якості нагороди за вірну службу з розвалу національної безпеки, оборони, системи правопорядку і економіки", - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, сімейство екс-прем'єр-міністра України та лідера Партії регіонів Миколи Азарова володіє маєтком в елітному Підмосков'ї.
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