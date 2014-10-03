Геращенко: Путін за вірну службу дав громадянство Януковичу, Пшонці та Азарову

09:59, 03 жовтня 2014
Політика
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Президент Росії Володимир Путін таємно видав російське громадянство екс-президенту Віктору Януковичу і його соратникам.

Янукович має російське громадянство / УНІАН

Про це у своєму Facebook написав радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Допис by Anton Gerashchenko.

"Сім'ям Януковича, Пшонок, Азарових вдалося домовитися з Путіним про надання російського громадянства" - пише Геращенко. 

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"За інформацією з оперативних джерел я дізнався, що громадянство зрадникам України було надано окремим секретним указом Президента Росії Путіна в якості нагороди за вірну службу з розвалу національної безпеки, оборони, системи правопорядку і економіки", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сімейство екс-прем'єр-міністра України та лідера Партії регіонів Миколи Азарова володіє маєтком в елітному Підмосков'ї

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