Клімкін анонсував призначення до кінця серпня 15 послів України

Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Рішення про призначення послів завжди за президентом. До кінця серпня будуть призначені приблизно 15 послів. Це буде і азіатський регіон, і європейський. Наприклад, Таїланд, дуже важлива країна, і Австралія, і Іран, де зараз розвивається цікава ситуація», - сказав міністр.

Клімкін запевнив, що серед призначених будуть найкращі дипломати. «Це будуть відомі люди з дуже хорошою політичною або дипломатичною історією, з хорошим особистим профілем. Рішення про призначення уже готові. Для двох чи трьох послів ми вже отримали агреман», - додав глава МЗС.

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Клімкін також зазначив, що найближчими днями буде призначено посла України в Молдові. «Коли Наталія Герман (прем’єр-міністр Молдови) приїжджала, вона його (кандидата на посаду посла України в Молдові) фізично повезла до Молдови. Для деяких інших країн ми отримаємо агреман протягом кількох тижнів. Одна з причин довгої тривалості процесу - це процедура опрацювання агреману. В деяких країнах вона триває декілька місяців, особливо там, де система відмінна від нашої, наприклад, в монархіях»,- сказав Клімкін.