МЗС викликало посла Угорщини після заяв про діяльність розвідки у Києві

Про це повідомили в прес-службі МЗС.

Як зазначається, послу було висловлено занепокоєння української сторони у зв’язку з опублікованим на сайті парламенту Угорщини протоколом засідання комітету з питань національної безпеки.

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Згідно з повідомленням, було наголошено на неприпустимості здійснення угорськими спецслужбами операцій на території України без погодження з українськими партнерськими службами.

Разом з тим у МЗС висловили сподівання, що українсько-угорський діалог й надалі розвиватиметься у дусі взаєморозуміння та добросусідства, які традиційно притаманні відносинам між двома державами.

Як повідомляв УНІАН, міністр Угорщини Янош Лазар, який відповідає за громадянську розвідку, заявив, що агенти угорської розвідки активно працювали в Києві протягом останнього часу у зв'язку з українсько-російським конфліктом.