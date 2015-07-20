МЗС викликало посла Угорщини після заяв про діяльність розвідки у Києві
МЗС України викликало посла Угорщини Ерно Кешкеня у зв’язку з заявами про діяльність агентів угорської розвідки в Києві.
Про це повідомили в прес-службі МЗС.
Як зазначається, послу було висловлено занепокоєння української сторони у зв’язку з опублікованим на сайті парламенту Угорщини протоколом засідання комітету з питань національної безпеки.
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Згідно з повідомленням, було наголошено на неприпустимості здійснення угорськими спецслужбами операцій на території України без погодження з українськими партнерськими службами.
Разом з тим у МЗС висловили сподівання, що українсько-угорський діалог й надалі розвиватиметься у дусі взаєморозуміння та добросусідства, які традиційно притаманні відносинам між двома державами.
Як повідомляв УНІАН, міністр Угорщини Янош Лазар, який відповідає за громадянську розвідку, заявив, що агенти угорської розвідки активно працювали в Києві протягом останнього часу у зв'язку з українсько-російським конфліктом.