Янукович готовий свідчити у власній справі у режимі онлайн - адвокати

За словами адвокатів, вони мають відповідний документ, завірений у нотаріуса, під яким Янукович поставив свій підпис, передає ТСН.

Згідно із документом, екс-президент збирається свідчити у режимі відеоконференції.

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Крім того, наразі в Апеляційному суді розглядається апеляція, подана адвокатами Януковича. У свою чергу адвокати екс-президента стверджують, що кримінальна справа проти Януковича є необґрунтованою.

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Раніше сьогодні генеральний прокурор Віктор Шокін заявив про початок процедури заочного засудження шести колишніх високопосадовців, в тому числі, і екс-президента України Віктора Януковича.

«На сьогодні розпочато процедуру заочного засудження у п’яти кримінальних провадження стосовно шести осіб: колишнього президента Януковича, колишнього голови Нацбанку Арбузова, колишнього міністра доходів і зборів Клименка, колишнього міністра охорони здоров’я Богатирьової та її заступника Стащенка, колишнього заступника міністра доходів і зборів Ігнатова», - сказав глава ГПУ.