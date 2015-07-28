Печерський суд розпочав процедуру заочного засудження Януковича, Арбузова та Богатирьової

Генеральний прокурор Віктор Шокін заявляє про початок процедури заочного засудження шести колишніх високопосадовців, в тому числі, і екс-президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шокін заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

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«На сьогодні розпочато процедуру заочного засудження у п’яти кримінальних провадження стосовно шести осіб: колишнього президента Януковича, колишнього голови Нацбанку Арбузова, колишнього міністра доходів і зборів Клименка, колишнього міністра охорони здоров’я Богатирьової та її заступника Стащенка, колишнього заступника міністра доходів і зборів Ігнатова», - сказав Шокін.

«Рішенням Печерського районного суду від 23.07, від 24.07 і 27.07, тобто вчора, суд визнав правомірність доводів і доказів, наданих співробітниками генеральної прокуратури відносно Богатирьової, Ігнатова та Януковича, і вже почав процедуру заочного засудження», - додав генпрокурор.

Він зауважив: «Це тільки перший етап нашої роботи, в найближчі терміни будуть розглянуті стосовно Арбузова, Клименка та Стащенка. Далі будуть і інші».

Шокін при цьому зазначив, що процедура заочного засудження тривала. “Після винесення вироку у цих справах ми, згідно з законом, направимо рішення судів в інші держави, де є кошти та майно усіх наших фігурантів - Януковича, Богатирьової, Арбузова та інших”, - сказав генпрокурор.

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Потім, додав він, відповідно до європейської конвенції про міжнародну дійсність у кримінальних вироках, у тих державах, де є таке майно, має відбутись суд. “Потім Мін'юст України підключається до справи і буде здійснено повністю або частково конфіскацію майна. При цьому розподіл цих коштів можливий з державою, яка здійснила конфіскацію в залежності від зусиль кожної із сторін”, - сказав Шокін і наголосив, що сподівається на те, що Україна зможе отримати повністю конфісковане майно і кошти.