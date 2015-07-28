Яценюк прогнозує падіння правонаступникам радянської імперії

18:01, 28 липня 2015
Політика
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Сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступив на урочистостях з нагоди 1000-ліття упокоєння князя Київського Володимира на Володимирській гірці в Києві.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, він заявив, що Радянська імперія упала, і її правонаступники теж упадуть.

“Імперії упали. Радянська імперія упала. І ті, хто хочуть стати правонаступниками радянської імперії, упадуть також. Така історія, і її неможливо змінити. Якщо ти на темній стороні історії, ти підеш у небуття, якщо ти на світлій стороні — ти робитимеш великі справи для своєї країни і для свого народу”, - сказав Яценюк.

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Як відомо, Російська Федерація після розпаду Радянського Союзу в 1991 році оголосила себе правонаступником Радянського Союзу. Також були підписані угоди з країнами - колишніми республіками Радянського Союзу про те, що вони відмовляються від активів та боргів СРСР на користь Російської Федерації.

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