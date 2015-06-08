Обама: зняття санкцій залежить від відмови Путіна від політики відродження СРСР

Про це заявив президент США Барак Обама на прес-конференції за підсумками саміту лідерів G7 у Шлосс Ельмау в Німеччині.

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Барак Обама вважає, що у підсумку ставлення міжнародної спільноти до Росії залежить від рішень президента РФ.

"Він повинен прийняти рішення: чи продовжуватиме він руйнувати економіку своєї країни й ізоляцію Росії у переслідуванні хибного бажання щодо відтворення "слави" радянської імперії, або він визнає, що "велич" Росії не залежить від порушення територіальної цілісності та суверенітету інших країн", - сказав Барак Обама.

Президент США наголосив, що ціна, яку російський народ платить за дії російської влади, є дуже серйозною.

Також Барак Обама заявив, що у росіян не завжди є чітке розуміння, чому російська економіка зазнала таких збитків, тому що донесення інформації до населення відбувається через державну пропаганду та ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, Барак Обама заявив, що країни G7 готові запровадити додаткові санкції проти Росії у разі необхідності.