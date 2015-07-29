Яценюк зібрався "дати прочухана" керівникам кількох областей
13:38, 29 липня 2015Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк проведе нараду у Харкові з головами ОДА східних та південних областей.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк повідомив на засіданні уряду.
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"Я хочу провести засідання, думаю, в Харкові з главами ОДА східного і південного регіону і в тому числі буде обговорюватися питання оформлення субсидій і конкретної роботи кожного глави на благо громадян України і відповідальності за таку роботу", - сказав він.
Яценюк доручив Секретаріату Кабміну підготувати робочу поїздку до Харкова та запросити керівників східних та південних областей "не на нараду, вже прийшов час прочухана давати".
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