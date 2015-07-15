В Ужгороді через візит Порошенка посилили охорону та оточили аеропорт

На територію аеропорту «Ужгород» нікого не впускають, окрім правоохоронців, повідомляє місцеве видання Mukachevo.net.

При цьому стало відомо, що журналістам дозволяють знімати тільки з відчутної дистанції.

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Вулиця Собранецька, яка веде від аеропорту, заповнена правоохоронцями, які стоять через кожні 10 метрів. Повідомляється, що усі світлофори вимкнуті.

Будівлю ОДА, де, ймовірно, відбудеться представлення нового голови Закарпатської ОДА, обшукують правоохоронці із собаками. Усюди встановлюють металошукачі.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектору» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

Президент України Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди.

Сьогодні, 15 липня, перший заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко повідомив журналістам, що головою Закарпатської обласної державної адміністрації призначено Геннадія Москаля.

Разом з тим на сайті президента не оприлюднено указ про призначення Москаля.

До призначення Москаль обіймав посаду голови Луганської військово-цивільної адміністрації.

Як повідомили в прес-службі глави держави, Порошенко сьогодні здійснить робочу поїздку до Закарпатської області.