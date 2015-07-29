Шокін закликав представників посольства США сприяти розслідуванню "справ Майдану"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, відповідне звернення він зробив під час сьогоднішньої зустрічі з представниками посольства США Крістофером Смітом і Джеймсом Прайсом.

У прес-службі зазначили, що сторони обговорили співпрацю між правоохоронними органами США та України, зокрема, між ГПУ та Федеральним бюро розслідувань США.

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«Віктор Шокін звернувся до представників посольства США з проханням сприяти розслідуванню «справ Майдану» та злочинної діяльності представників режиму Януковича. Запропонував розробити з американською стороною та затвердити спільний план слідчо-розшукових дій для пошуку коштів і рахунків, які здобуті представниками попередньої влади злочинним шляхом і виведені за межі України», - повідомили у прес-службі.