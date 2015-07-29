ГПУ вважає піаром заяву Януковича про бажання свідчити онлайн

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Він нагадав, що у ЗМІ була інформація про те, що Янукович має бажання давати покази слідству в режимі відеоконференції.

За його словами, “в даному випадку має місце не бажання насправді давати якісь пояснення слідству, а має місце певна піар-кампанія”.

Він наголосив, що для проведення слідчих дій Янукович має з'явитися до правоохоронних органів РФ.

«Які його, як ми сподіваємося, розшукують», - додав Горбатюк.

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Також, за словами Горбатюка, Янукович має з'явитися до посольства чи консульства України в Росії, аби відповідні офіційні органи могли б встановити його особу, і він міг їм надати дані про своє точне місце проживання.

За словами Горбатюка, такі листи були направлені в РФ, але “відповіді на них немає”.

«Тому можу зробити висновок, що в даному випадку має місце не бажання насправді давати якісь пояснення слідству, а має місце певна піар-кампанія», - наголосив Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор Шокін 28 липня заявив про початок процедури заочного засудження Януковича та ще шести колишніх високопоставлених чиновників.

Зокрема, за його словами, 27 липня Печерський районний суд Києва визнав правомірність доводів та доказів, наданих співробітниками Генеральної прокуратури, і вже почав процедуру заочного засудження.

Також Шокін заявив, що ГПУ найближчим часом повідомить Януковичу про підозру у державній зраді, створенні злочинного угруповання та зловживанні владою.

Того ж дня адвокати екс-президента заявили, що він погодився свідчити у своїй справі у режимі відеоконференції.