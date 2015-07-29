Порошенко: Потрібно негайно унеможливити підкуп виборців

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Під час робочої поїздки до Львівської області у виступі перед громадою у оперному театрі Львова глава держави зазначив: «Багато хто мене умовляв, що не можна проводити вибори в умовах війни. Я твердо сказав, що Україна повинна мати легітимну владу. Ми провели президентські і парламентські вибори, на яких Український народ показав свою відповідальність і мудрість. І я впевнений, що розуму, мудрості і відповідальності вистачить Українському народові і для місцевих виборів».

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Президент наголосив на важливості спільних дій щодо унеможливлення підкупу виборців. «Я впевнений, що зараз треба негайно підготувати доповнення до виборчого закону, які перекриватимуть будь-які лазівки для принизливого обміну голосів на гречку, чи іншу їжу, чи гроші. Це один з найважчих злочинів, і ми маємо нарешті продемонструвати, що злочинці, в тому числі і за ці злочини, будуть притягнуті до відповідальності і опиняться у в’язниці», – сказав Порошенко.

Президент відзначив надзвичайну важливість місцевих виборів 25 жовтня, в тому числі, і тому, що нарешті розпочинається процес передачі повноважень і фінансових ресурсів місцевим громадам, що передбачено конституційною реформою з децентралізації, яка була ним ініційована. «Я – першій український Президент, який приймає рішення делегувати частину повноважень, що стосуються соціально-економічного розвитку, територіальним громадам: повноваження, владу і гроші. Влада має бути на відстані витягнутої руки для того, щоб громада і суспільство мали можливість контролювати і ефективно впливати на цю владу», – сказав Порошенко.