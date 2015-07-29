Порошенко назвав умову введення "особливого статусу" для Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко у Львові під час урочистостей з нагоди 150-річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького.

«Проект змін до Конституції не передбачає жодного особливого статусу Донбасу. Проект лише припускає можливість специфічного порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької та Луганської областей, що визначається окремим законом», - зазначив він.

За словами Порошенка, у цьому законі є десяток передумов без яких закон не вступить в силу, «але ключова передумова в цьому законі міститься – окупаційні російські війська мають піти з України».

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«Над неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону має бути повернутий український державний суверенітет. Тому що суверенітет над кордоном – це ключова складова суверенітету державу», - заявив президент.

«Тоді, коли повернемо (суверенітет над кордоном - УНІАН), коли війська будуть виведені, - тоді будемо говорити про особливості місцевого самоврядування», - заявив він.