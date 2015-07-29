Порошенко: Україна зробить все, щоб винні у катастрофі МН17 були покарані

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Підсумки голосування в Радбезі ООН у справі збитого літака МH17: 11 - «За», 3 - «Утримались», лише Росія «Проти». Результати говорять самі за себе. Але Україна на цьому не зупиниться. Винні обов'язково мають бути покарані. Це наш обов'язок перед загиблими та їхніми рідними",- зазначив глава держави.

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Підсумки голосування в Радбезі ООН у справі збитого літака #МH17: 11 - «За», 3 - «Утримались», лише Росія «Проти». Ре... Posted by Петро Порошенко on Wednesday, July 29, 2015

Як повідомляв УНІАН, Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію зі створення міжнародного трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 людей.