Росія заблокувала резолюцію РБ ООН щодо створення трибуналу по MH17
Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію зі створення міжнародного трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 людей.
Як передає кореспондент УНІАН, США, Велика Британія та Франція підтримали створення трибуналу, а Китай своєю чергою утримався. Також утрималося ще два непостійних членів Ради безпеки ООН.
В запропонованому проекті резолюції наголошувалося, що "Рада безпеки вирішує створити міжнародний трибунал з єдиною метою судового переслідування осіб, відповідальних за злочини, пов'язаних зі збиттям 17 липня 2014 року літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у Донецькій області в Україні, і з цією метою приймає Статут Міжнародного Кримінального Трибуналу для літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17".
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Відповідний Статут додавався до проекту резолюції.
Наголошувалося, що всі країни, в тому числі Росія повинні співпрацювати з трибуналом.
Зокрема, у резолюції зазначалося, що всі країни повинні повною мірою співпрацювати з Міжнародним Кримінальним Трибуналом та його органами у відповідності до цієї резолюції та Статуту Міжнародного Трибуналу. У цьому зв'язку відзначалося, що всі країни повинні вжити всіх необхідних заходів у відповідності з їх національним законодавством для реалізації положень зазначеної резолюції та Статуту, в тому числі зобов'язуються виконувати запити держав про допомогу або ордери, видані згідно Статуту Міжнародного Трибуналу, а також запитів держав, щоб інформувати генерального секретаря ООН про такі заходи.
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У резолюції передбачалося, що міжнародний трибунал фінансується за допомогою добровільних пожертвувань.
Також, зазначалося, що місце розміщення міжнародного трибуналу визначається прийняттям відповідних угод між ООН та Нідерландами. Міжнародний трибунал може обрати будь-яке інше місце, якщо це буде необхідно для ефективного здійснення покладених функцій.
Окрім того, Рада безпеки зверталася до генерального секретаря ООН з проханням виконати цю резолюцію терміново, та вжити всіх практичних заходів, і якщо потрібно, у співробітництві з урядами Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України для того, щоб в найкоротший час діяльність міжнародного трибуналу стала ефективною. Також висловлювалася необхідність звітувати перед Радою безпеки щодо впровадження цієї резолюції.
У Статуті Міжнародного Кримінального Трибуналу вказувалося, що трибунал має юрисдикцію щодо військових злочинів, злочинів проти безпеки цивільної авіації та злочинів у відповідності з Кримінальним кодексом України.
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"Цей Статут повинен в однаковій мірі застосовуватися до всіх осіб без будь-якого розрізнення на основі посадового становища. Зокрема, посадове становище як глави держави або уряду, члена уряду або парламенту, обраного представника або урядового посадовця в жодному разі не звільняє особу від кримінальної відповідальності згідно цього Статуту, і воно не повинне бути підставою для пом'якшення вироку", - наголошувалося у Статуті.
Водночас сказано, що імунітет або спеціальні процесуальні норми для осіб, які займають посадове становище, не повинні перешкоджати трибуналу у здійсненні юрисдикції над такою особою.
При цьому, до кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті особи, які сприяли, віддавали накази, підбурювали або схиляли до скоєння злочину. До цих осіб можуть входити і військові командири, або особи, які діяли в якості військових командирів.
Винних у скоєнні злочину можуть засудити до позбавлення волі терміном на 30 років або до довічного ув'язнення. Разом з тим, дане рішення може бути ухваленим заочно, за відсутності підозрюваних.
Раніше Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна звернулися до Радбезу ООН із проханням створити міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі рейсу МH17.
Проте представники Росії вже неодноразово заявляли, що будуть ветувати рішення.
Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук".