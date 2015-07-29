Росія заблокувала резолюцію РБ ООН щодо створення трибуналу по MH17

Як передає кореспондент УНІАН, США, Велика Британія та Франція підтримали створення трибуналу, а Китай своєю чергою утримався. Також утрималося ще два непостійних членів Ради безпеки ООН.

В запропонованому проекті резолюції наголошувалося, що "Рада безпеки вирішує створити міжнародний трибунал з єдиною метою судового переслідування осіб, відповідальних за злочини, пов'язаних зі збиттям 17 липня 2014 року літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у Донецькій області в Україні, і з цією метою приймає Статут Міжнародного Кримінального Трибуналу для літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17".

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Відповідний Статут додавався до проекту резолюції.

Наголошувалося, що всі країни, в тому числі Росія повинні співпрацювати з трибуналом.

Зокрема, у резолюції зазначалося, що всі країни повинні повною мірою співпрацювати з Міжнародним Кримінальним Трибуналом та його органами у відповідності до цієї резолюції та Статуту Міжнародного Трибуналу. У цьому зв'язку відзначалося, що всі країни повинні вжити всіх необхідних заходів у відповідності з їх національним законодавством для реалізації положень зазначеної резолюції та Статуту, в тому числі зобов'язуються виконувати запити держав про допомогу або ордери, видані згідно Статуту Міжнародного Трибуналу, а також запитів держав, щоб інформувати генерального секретаря ООН про такі заходи.

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У резолюції передбачалося, що міжнародний трибунал фінансується за допомогою добровільних пожертвувань.

Також, зазначалося, що місце розміщення міжнародного трибуналу визначається прийняттям відповідних угод між ООН та Нідерландами. Міжнародний трибунал може обрати будь-яке інше місце, якщо це буде необхідно для ефективного здійснення покладених функцій.

Окрім того, Рада безпеки зверталася до генерального секретаря ООН з проханням виконати цю резолюцію терміново, та вжити всіх практичних заходів, і якщо потрібно, у співробітництві з урядами Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України для того, щоб в найкоротший час діяльність міжнародного трибуналу стала ефективною. Також висловлювалася необхідність звітувати перед Радою безпеки щодо впровадження цієї резолюції.

У Статуті Міжнародного Кримінального Трибуналу вказувалося, що трибунал має юрисдикцію щодо військових злочинів, злочинів проти безпеки цивільної авіації та злочинів у відповідності з Кримінальним кодексом України.

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"Цей Статут повинен в однаковій мірі застосовуватися до всіх осіб без будь-якого розрізнення на основі посадового становища. Зокрема, посадове становище як глави держави або уряду, члена уряду або парламенту, обраного представника або урядового посадовця в жодному разі не звільняє особу від кримінальної відповідальності згідно цього Статуту, і воно не повинне бути підставою для пом'якшення вироку", - наголошувалося у Статуті.

Водночас сказано, що імунітет або спеціальні процесуальні норми для осіб, які займають посадове становище, не повинні перешкоджати трибуналу у здійсненні юрисдикції над такою особою.

При цьому, до кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті особи, які сприяли, віддавали накази, підбурювали або схиляли до скоєння злочину. До цих осіб можуть входити і військові командири, або особи, які діяли в якості військових командирів.

Винних у скоєнні злочину можуть засудити до позбавлення волі терміном на 30 років або до довічного ув'язнення. Разом з тим, дане рішення може бути ухваленим заочно, за відсутності підозрюваних.

Раніше Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна звернулися до Радбезу ООН із проханням створити міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі рейсу МH17.

Проте представники Росії вже неодноразово заявляли, що будуть ветувати рішення.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук".