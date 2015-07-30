Більшість українців не уявляє собі Верховної Ради без "БПП", "Батьківщини" та "Самопомочі" - опитування

Більшість українців не уявляє собі майбутній склад Верховної Ради без представників партій "Блок Петра Порошенка", "ВО "Батьківщина" і "Об’єднання "Самопоміч".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції сказав директор центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук, презентуючи результати соцопитування.

Як показали результати опитування, 40,9% виборців не уявляють майбутній склад ВР без "БПП", 35,2% - без "Батьківщини", 30,5% - без "Самопомочі". Більшою мірою такої думки дотримуються виборці у західних, центральних областях та у Києві.

У той же час 25,3% респондентів не уявляють майбутній склад парламенту без Радикальної партії Олега Ляшка, 21,1% - без ВО "Свобода", 18,4% - без "Народного фронту", 18,1% - без "Опозиційного блоку", 15,3% - без "Правого сектору", 15% - без "Громадянської позиції", 11,4% - без "УДАРу", 7,8% - без КПУ, 7,3% - без "Сильної України", 4,3% - без партії "УКРОП".

Опитування також показало, що якби вибори до парламенту відбулись найближчої неділі, то за "БПП" віддали б свій голос 26,9% респондентів, за "Батьківщину" - 11,9%, за "Самопоміч" - 10,5%, за "Опозиційний блок" та Радикальну партію Олега Ляшка - по 10,1%, за "Свободу" - 6,3% респондентів. За решту політичних сил проголосували б менше 5% опитаних.

Моніторингове опитування громадян проводилось Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка спільно з відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України.

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Опитування проводилось з 4 по 14 липня у 24 областях України та м.Києві. Не проводилось опитування у Криму та на території Донецької і Луганської області, яка непідконтрольна українській владі. Всього опитано 3924 респонденти. Метод отримання інформації - інтерв'ю віч-на-віч за місцем проживання респондента.