Екс-регіонал з річним доходом в 20 тисяч доларів накупив собі п'ять літаків - ЗМІ

Про це повідомляють "Наші Гроші. Запоріжжя" з посиланням на Держреєстр цивільних повітряних суден Державіаслужби України.

Американські літаки Cessna відносять до класу "легких" і окрім пілота вони можуть брати трьох пасажирів. Крейсерська швидкість 228 км/год, максимальна дальність польоту - близько 1200 км.

Євген Балицький в минулому скликання входив до фракції Партії регіонів. Нині - до фракції "Опозиційного блоку".

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Згідно декларації про доходи, в 2013 році він заробив 250 тисяч грн, його родина (дружина і троє синів) - 229 тис грн. У 2014 році Балицький безпосередньо заробив 164 тис грн, родина - 265 тис грн., що у сумі становить близько 20 тисяч доларів.

В той же час, вартість літака Cessna 172 RG років випуску 1980-1982 лише в США становить 40 – 100 тис доларів в залежності від кількості польотних годин.

Окрім цього, на брата Євгена Балицького, колишнього військового льотчика Олега, який загинув в 2013 році, оформлено літаки Як-52 (1989 року випуску).

Один з них кілька днів тому виставили на продаж за 50 тис доларів. Також на Олега Балицького було оформлено Cessna С-172 (1965 р. в.), який нині переоформили на батька – Віталія Броніславовича.

При цьому у декларації про доходи нардепа Євгена Балицького за 2013 рік вказані літаки не відображено ні у його володінні, ні у дружини. Нардеп мав лише автомобіль Mersedes-Benz GL550, 5461 куб.м. У сім’ї був позашляховик Toyota Rav-4, 1987 куб.м.