Родина чиновника Вищого спецсуду придбала ділянку за чверть мільйона доларів (відео)

У 2008 році Вишгородська райдержадміністрація вилучила із земель запасу 13,9 га і передала їх у власність сімом громадянам для ведення особистого селянського господарства, повідомляє програма "Наші гроші" (ZIK).

Стало відомо, що всі ці люди пов’язані з екс-депутатом регіоналом Бориспільської райради Володимиром Решетилом: Яна Дорожинська реєструвалася з Решетилом за одною адресою, Микола Щирук був партнером Решетила по юридичній компанії «Базис», Максим Резнік разом із Решетилом був депутатом від Партії регіонів у Бориспільській райраді.

Щойно нові власники отримували землю, її розбивали на менші ділянки і продавали. В результаті низки перепродажів частина землі стала власністю Володимира Решетила.

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У свою чергу 82 сотки отримали у власність Володимир Вільгушинський та Антоніна Вільгушинська – син і матір судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Михайла Вільгушинського. Повідомляється, що вони ніколи не займалися бізнесом.

Сотка в 2013 році на землю під Вишгородом – в той період, коли Вільгушинські почали її скуповувати – коштувала близько 3 тисяч доларів.

При цьому прохання надати свою декларацію за минулий рік суддя проігнорував. У його декларації за 2013 рік зазначено 442 тисячі гривень річного доходу, 30 соток землі, розпочате будівництво на 90 квадратних метрів та квартира площею 80 метрів.