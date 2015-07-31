Порошенко: Рішення КС щодо децентралізації - крок, який наближає доленосні зміни

Президент України Петро Порошенко вважає рішення Конституційного суду щодо законопроекту змін до Основного закону в частині децентралізації доленосним для держави.

Про це він написав у Twitter.

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«Рішення Конституційного суду щодо децентралізації - важливий крок, що наближає доленосні для держави зміни», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 липня направила до КС проект змін до Конституції (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Сьогодні, 31 липня, КС оприлюднив висновок щодо законопроекту, визнавши його таким, що відповідає Конституції Україні і не спрямований на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальній цілісності України.