Меркель і Олланд високо оцінили роботу ВР щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації

Про це повідомляє прес-служба голови Верховної Ради.

«Володимир Гройсман поінформував співрозмовників про хід реформ в Україні, зокрема, про стан підготовки до розгляду Верховною Радою законопроекту про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади», - зазначається в повідомленні.

Володимир Гройсман наголосив, що напрацювання Конституційної комісії, підтримані Венеціанською комісією та внесені Президентом України до Парламенту, є важливим кроком на шляху проведення реформи децентралізації, яка є ключовою для європейського майбутнього України. «Переваги децентралізації відчують мільйони людей по всій Україні і, в тому числі, мешканці Донбасу», - зазначив В.Гройсман.

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Також, Ангела Меркель і Франсуа Олланд високо оцінили роботу Верховної Ради у просуванні системних реформ.

«Лідери ФРН та Франції підкреслили, що внесення змін до Конституції України в частині децентралізації і продовження конституційної реформи є визначальним фактором зміцнення демократії в Україні та виконання Мінських домовленостей», - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому закон про місцеві вибори. За це рішення проголосували 257 народних депутатів із 320, зареєстрованих у сесійній залі.