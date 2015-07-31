У МЗС Фінляндії вважають, що введених ЄС санкцій проти Росії цілком достатньо

Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні вважає, що Європейському Союзу не варто слідувати за США у введенні нових санкцій.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Міністр заявив, що розуміє бажання тих, хто потрапив під санкції, дізнатися причини включення до списку. Ці причини цікаві і самому міністерству.

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"Звичайно, нам цікаво, чому в список додано ці імена, і які наслідки це може мати", - сказав Сойні.

Він пояснив, що нові санкції не матимуть прямого впливу на Фінляндію.

Наприкінці червня Євросоюз прийняв рішення продовжити санкції проти Росії до кінця січня 2016 року. На думку Сойні, нинішніх санкцій цілком достатньо. Він також додав, що йому невідомо про підготовку якогось нового пакета санкцій ЄС.

Як повідомляв УНІАН, вчора США включили в санкційний список бізнесмена Сергія Курченка, екс-заступника глави Адміністрації президента України Андрія Клюєва, екс-міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького і сина колишнього президента Віктора Януковича Олександра Януковича.

Зокрема, під секторальні санкції потрапила компанія "МАКО Холдинг" (належить Олександру Януковичу); ПАТ "Промінвестбанк" (належить російському "Внєшекономбанку").

Також під санкції потрапили у Криму Керченська поромна переправа та комерційні торгові порти Ялти, Севастополя, Керчі, Феодосії та Євпаторії.

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Санкції запровадили проти партнерів російського бізнесмена Геннадія Тимченка, громадянина РФ Петра Колбіна та громадянина Фінляндії Кая Паанена; менеджерів концерну "Калашников" Андрія Булютіна і Олександра Омельченка; сина російського бізнесмена Бориса Ротенберга Романа Ротенберга; а також проти Олени Семенової і Олега Усачова.

До санкційного списку юридичних осіб були внесені фінські компанії (пов'язані з бізнесом у Росії) Airfix Aviation, Langvik Capital, SET Petrochemicals, Southeast Trading Oy; кіпрські компанії IPP Oil Products, Southport Management Services Ltd та російські Іжевський механічний завод та "Концерн Іжмаш".

Також до списку секторальних санкцій потрапили ще 34 компанії.