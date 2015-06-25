Прем'єр Польщі пригрозила Росії новими санкціями через невиконання Мінських угод

Про це заявила прем’єр-міністр Польщі Єва Копач в ефірі "Польського радіо", пише Європейська правда.

"Домовленості, які були підписані, так званий Мінськ-2, домовленості, які повинні виконуватися, і які наразі не виконуються, які можуть бути наслідки цього? Наслідок один – Європейська рада, Європа, яка є однозначною в питанні України, каже: якщо Росія не виконує зобов’язань, повинні бути введені нові санкції і вже, напевно, мають бути продовжені вже накладені на РФ санкції" – сказала Копач.

"На жаль, Росія сьогодні не розуміє однієї речі – Україна, яка є нашим безпосереднім сусідом, має право на європейські прагнення і на територіальну цілісність та суверенітет" - наголосила вона.

Читайте такожУкраїна розраховує на посилення санкцій проти РФ, якщо ситуація на Донбасі погіршиться

Крім того, прем’єр Польщі зазначила, що погрози з боку Москви у зв’язку з намірами розміщення у Східній Європі важкого озброєння США не означають збільшення загрози з боку РФ.

За її словами, подібна реакція з боку Росії була ще тоді, коли в Польщі почали говорити про розміщення ПРО на території країни, і це розмови не останніх місяців, а набагато раніше.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня ЄС продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року.