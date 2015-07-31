Пайєтт: Вибори на окупованому Донбасі повинні проводитися за українськими законами

Про це він сказав в інтерв'ю Громадському телебаченню Донбасу.

"Я, безумовно, сподіваюся, що вибори будуть проведені на всій території Донбасу та всій території України на основі українського законодавства. Одним з критично важливих пунктів Мінської угоди є умова, щоб дозволити провести вибори на тимчасово окупованих територіях під наглядом ОБСЄ при дотриманні міжнародних стандартів. Це не вибори з обрання "президента" або "прем'єр-міністра" "Донецької народної республіки". Єдиними легітимними виборами будуть ті вибори, які відбудуться у відповідності до українського закону з обрання органів влади, визначених у конституції України", - наголосив Пайєтт.

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Посол відзначив, що в минулому році Україна провела дві виборчі кампанії - президента і парламенту, які відповідали найвищим міжнародним стандартам. У цьому зв'язку дипломат сподівається, що місцеві вибори, які пройдуть у жовтні цього року також відповідатимуть міжнародним стандартам.

"Ми сподіваємося дуже сильно, що такі вибори відбудуться... Президент Порошенко говорив у багатьох випадках, що він готовий мати серйозний діалог з представниками людей з Донбасу. Наразі таких представників не існує. Єдине, що ви маєте в містах Донецької і Луганської областей, це люди, які були там поставлені під дулом автомату під контролем російського уряду. Вони, безсумнівно, не представляють людей, з якими я розмовляв у Краматорську і Слов'янську, і вони не мають законного статусу", - наголосив Пайєтт.

Водночас посол назвав ті вибори, які мають намір провести бойовики на окупованих територіях усупереч українському законодавству, фальшивими.