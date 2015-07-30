Місія ОБСЄ помітила у черговому "гумконвої" РФ прапори "Новоросії" та "ЛНР"

Про це заявила спостережна місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк» у Ростовській області.

Як йдеться у повідомленні місії, її представники спостерігали за прибуттям російського конвою на прикордонний пропускний пункт "Донецьк".

Колона "гумконвою" складалася із 46 вантажівок та 6 супровідних транспортних засобів.

"У кузові щонайменше однієї вантажівки, спостережна місія бачила прапори так званої "Новоросії" та "Луганської народної республіки", - йдеться у звіті.

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При цьому сказано, що 44 вантажівки мали зображення російського прапора та напис "Гуманітарна допомога з Російської Федерації".

На одній із вантажівок спостерігачі помітили напис "День знань у Новоросії". Ще одна вантажівка, яка мала холодильну камеру, не мала жодних написів.

Як повідомляв УНІАН, черговий 34-й російський так званий «гумконвой» вторгся на Донбас без погоджених із Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей та у порушенні норм міжнародного та вітчизняного законодавства.