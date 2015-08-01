В Одесі затримали двох посадовців, які систематично вимагали хабарі від підприємців

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, працівники СБУ спільно з працівниками прокуратури припинила корупційну діяльність двох посадовців Суворовської РДА.

Чиновники налагодили систему одержання хабарів за безперешкодну видачу підприємцям дозволів на здійснення роздрібної торгівлі.

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Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання від місцевого підприємця частини хабара в розмірі 15 тис. грн.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.